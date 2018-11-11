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Айнтрахт разгромил Шальке Коноплянки и ворвался в зону Лиги чемпионов

20:54 72 Читати українською
Айнтрахт разгромил Шальке Коноплянки и ворвался в зону Лиги чемпионов
Айнтрахт – Шальке / Фото ФК Шальке

Айнтрахт не заметил Шальке в матче 11-го тура чемпионата Германии.

В первом тайме игра была почти равной. Айнтрахт на правах хозяев чаще появлялся с мячом у ворот соперника, но результата это не принесло.

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После перерыва игроки Шальке полностью отдали инициативу хозяевам, чем те удачно воспользовалась, открыв счет на 61-й минуте. Айнтрахту этого было мало, и уже через 12 минут Йович удвоил преимущество, оформив дубль в матче. Еще через 8 минут Алле решил добить соперника третьим голом.

Попытки гостей отквитать хотя бы один мяч не увенчались успехом. В итоге, закономерная победа Айнтрахта.

Стоит отметить, украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка появился на поле на 54-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

После поединка Айнтрахт вырывался на 4-е место (20 очков), Шальке осталось на 14-й строчке (10 очков).

Бундеслига, 11-й тур

Айнтрахт – Шальке – 3:0

Голы: Йович, 61, 73, Алле, 81

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Германия11 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шальке: Воскресенье 11 ноября 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
3 : 0
Шальке
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