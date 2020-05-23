Айнтрахт продлил контракт с топ-ветераном Бундеслиги

Немецкий клуб продлил соглашение со своим легионером Макото Хасебе.

Айнтрахт продлил контракт с японским полузащитником Макото Хасебе, сообщает официальный сайт франкфуртской команды.

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36-летний футболист останется на Коммерцбанк-Арене еще на один сезон – до лета 2021 года. После завершения игровой карьеры он станет послом Айнтрахта.

Напомним, Хасебе входит в тройку самых возрастных игроков Бундеслиги, наряду с Клаудио Писарро (Вердер) и Оливером Финком (Фортуна). В текущем сезоне японец, который выступает за Айнтрахт с 2014 года, провел за свой клуб 32 поединка во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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