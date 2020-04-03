toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Айнтрахт приходит в себя после коронавирусного удара – в клубе болели сразу трое игроков

19:20 6 Читати українською
Айнтрахт приходит в себя после коронавирусного удара – в клубе болели сразу трое игроков
Игроки Айнтрахта / Сайт клуба

Айнтрахт постепенно приходит в себя после того, как несколько игроков заразились коронавирусом.

Бывший игрок Шахтера Игорь Симонов сообщил последние новости из лагеря франкфуртского клуба, в котором он уже почти десять лет работает админстратором.

Самый большой стадион Германии превращают в центр борьбы с коронавирусом

"У нас в команде у трех футболистов был обнаружен коронавирус. Все в клубе придерживались 14-дневного карантина. 3 апреля у игроков возьмут анализ крови на проверку, если все будет в порядке, то клуб вернется к тренировочному процессу в ограниченном режиме", – рассказал Симонов в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, матчи Бундеслиги приостановлены до 30 апреля, но пауза может быть продлена на больший срок.

"Гут, бухайте далі": скандальний тренер ХХ століття розорив клуби, роблячи їх чемпіонами, а боса назвав "гомиком"

blog_ava
"Динамо реально трималося на Лужному": дружба із легендарним капітаном, комуніст Блохін і сюрприз від Шеви
12:00
457
Теги
коронавирус Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Бавария
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук