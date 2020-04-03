Айнтрахт приходит в себя после коронавирусного удара – в клубе болели сразу трое игроков

Айнтрахт постепенно приходит в себя после того, как несколько игроков заразились коронавирусом.

Бывший игрок Шахтера Игорь Симонов сообщил последние новости из лагеря франкфуртского клуба, в котором он уже почти десять лет работает админстратором.

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"У нас в команде у трех футболистов был обнаружен коронавирус. Все в клубе придерживались 14-дневного карантина. 3 апреля у игроков возьмут анализ крови на проверку, если все будет в порядке, то клуб вернется к тренировочному процессу в ограниченном режиме", – рассказал Симонов в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, матчи Бундеслиги приостановлены до 30 апреля, но пауза может быть продлена на больший срок.

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