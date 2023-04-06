В минувшем сезоне Айнтрахт встречался с Барселоной в рамках Лиги Европы. Первый матч в Германии закончился в ничью (1:1), а в гостях "орлы" одержали победу (2:3). После поражения каталонцев от Реала (0:4) в Кубке Испании немецкий клуб поиздевался над "блаугранасом" в своих соцсетях, напомнив, что они уже проигрывали команде в белой форме.

"Мы уже видели эту вечеринку в белом", – написал немецкий клуб в твиттере.

Esta fiesta de blanco ya la vimos… ️?#SGE pic.twitter.com/J16nsS7BGu — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) April 5, 2023

Отметим, что во время игры между Айнтрахтом и Барселоной на Камп Ноу собралось около 30 тысяч немецких фанатов, что вызвало негодование каталонцев. Напомним, что немецкий клуб в итоге одержал победу в Лиге Европы, обыграв в финале Рейнджерс.