Айнтрахт поиздевался над Барселоной после унизительного поражения от Реала в Кубке Короля.
Немецкий Айнтрахт не позволяет Барселоне забыть их встречу в четвертьфинале Лиги Европы.
В минувшем сезоне Айнтрахт встречался с Барселоной в рамках Лиги Европы. Первый матч в Германии закончился в ничью (1:1), а в гостях "орлы" одержали победу (2:3). После поражения каталонцев от Реала (0:4) в Кубке Испании немецкий клуб поиздевался над "блаугранасом" в своих соцсетях, напомнив, что они уже проигрывали команде в белой форме.
"Мы уже видели эту вечеринку в белом", – написал немецкий клуб в твиттере.
Отметим, что во время игры между Айнтрахтом и Барселоной на Камп Ноу собралось около 30 тысяч немецких фанатов, что вызвало негодование каталонцев. Напомним, что немецкий клуб в итоге одержал победу в Лиге Европы, обыграв в финале Рейнджерс.