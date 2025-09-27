Бундеслига, 5-й тур

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Й. Бакайоко, 7

Хайденхайм – Аугсбург – 2:1

Голы: Кауфманн, 47, Конте, 54 – Тиц, 90+8

Майнц – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Свенссон, 27, Адейеми, 40

Удаление: Центнер, 67

Санкт-Паули – Байер – 1:2

Голы: Валь, 32 – Тапсоба, 25, Поку, 58

Боруссия М – Айнтрахт Франкфурт – 4:6

Голы: Кастроп, 72, Табакович, 78, Энгельгардт, 83, Ранос, 90+9 – Кох, 11, 47, Кнауфф, 15, Буркгардт, 35, Шаиби, 39, Узун, 45+1,

РБ Лейпциг на выезде одолел Вольфсбург. Уже на старте встречи счет открыл Йохан Бакойоко. "Волки" имели огромное количество возможностей и заслуживали как минимум на ничью, если не на победу. Но подопечные Оле Вернера смогли удачно отзащищаться и удержать минимальную победу – 1:0.

Хайденхайм в игре с Аугсбургом добыл первые очки в сезоне. Точные удары Миккеля Кауфманна и Сирлорда Конте, которые ассистировали друг другу во время голов, подарили хозяевам долгожданную победу. Аугсбург сподобился лишь на один гол, который забил Филлип Тиц. В итоге матч закончился победой Хайденхайма 2:1.

Боруссия Дортмунд на выезде переиграла Майнц со счетом 2:0. Первый гол в ворота "карнавальщиков" забил Даниэль Свенссон, а Карим Адейеми удвоил счет. Во втором тайме вратарь Майнца Робин Центнер получил прямую красную за фол на Адейеми. После этого хозяева забыли об атаке и до конца матча сосредоточились на том, чтобы не пропустить больше.

Байер дожал Санкт-Паули в гостевом матче. В первом тайме на гол Эдмонда Тапсобы "пираты" ответили мячом Гауке Валя. Уже во втором тайме Эрнест Поку принес "фармацевтам" три зачетных балла.

Завершали программу игрового дня Боруссия Менхенгладбах, которая отстает в этом сезоне, и Айнтрахт Франкфурт. Игру можно было завершать уже после первого тайма – Айнтрахт вел в счете 5:0. Интересно, что в воротах Николаса забивали пять разных игроков. На старте второй половины Кох оформил дубль, сделав преимущество уже в 6 мячей. Боруссия немного сократила отставание усилиями Кастропа, Табаковича и Энгельгардта в конце встречи. А на 90+9 минуте Ранос забил четвертый мяч Боруссии во встрече, но это не помогло – победа Айнтрахта со счетом 6:4.

