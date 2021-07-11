21-летний датчанин сменил Брондбю на Франкфурт-на-Майне, сообщает официальный сайт Айнтрахта.

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Линдстрём заключил с "орлами" контракт на 5 лет. Брондбю получил за своего воспитанника солидные 7 млн евро. В ноябре 2020-го Линдстрём дебютировал за сборную Дании, а также является одним из ведущих исполнителей молодежки скандинавов. Ранее Айнтрахт закрыл переход звезды Ривер Плейт Сантоса Борре.

В сезоне 2020/21 Йеспер Линдстрём провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

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