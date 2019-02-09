Айнтрахт перед матчами с Шахтером отпустил хавбека в MLS

Полузащитник Айнтрахта Франкфурт Марко Фабиан продолжит карьеру в MLS. Мексиканец подписал контракт с клубом Филадельфия Юнион.

Полузащитник Айнтрахта Марко Фабиан покинул клуб. 29-летний мексиканец продолжит карьеру в составе Филадельфии Юнион, информирует официальный сайт немецкого клуба.

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Детали соглашения не разглашаются. В текущем сезоне Фабиан сыграл лишь 1 матч в Бундеслиге. Мексиканец выступал во Франкфурте с 2016 года и завоевал в составе команды Кубок Германии.

К слову, хавбек участвовал на ЧМ-2018, проведя в составе сборной Мексики 1 матч – против Швеции.

Напомним, уже 14 февраля в Харькове Айнтрахт проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.

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