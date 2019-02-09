toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - ВОЛЕРЕНГА ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Айнтрахт перед матчами с Шахтером отпустил хавбека в MLS

10:59 32 Читати українською
Айнтрахт перед матчами с Шахтером отпустил хавбека в MLS
Марко Фабиан / фото ФК Айнтрахт

Полузащитник Айнтрахта Франкфурт Марко Фабиан продолжит карьеру в MLS. Мексиканец подписал контракт с клубом Филадельфия Юнион.

Полузащитник Айнтрахта Марко Фабиан покинул клуб. 29-летний мексиканец продолжит карьеру в составе Филадельфии Юнион, информирует официальный сайт немецкого клуба.

Соперник Шахтера Айнтрахт имеет лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

Детали соглашения не разглашаются. В текущем сезоне Фабиан сыграл лишь 1 матч в Бундеслиге. Мексиканец выступал во Франкфурте с 2016 года и завоевал в составе команды Кубок Германии.

К слову, хавбек участвовал на ЧМ-2018, проведя в составе сборной Мексики 1 матч – против Швеции.

Напомним, уже 14 февраля в Харькове Айнтрахт проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Теги
Германия Трансферы Марко Фабиан Марко Фабиан Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Трансферы Чемпионата Германии Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Фулхэм
14:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук