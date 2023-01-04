Спортивный директор Айнтрахта Маркус Крёше заявил, что франкфуртский клуб не станет продавать своего нападающего Рандаля Коло Муани, которому удалось выстрелить на ЧМ-2022.

Крёше заверил, что зиму лидеры команды проведут в составе франкфуртского клуба.

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"Мы не хотим отказываться от лучших исполнителей. Сами игроки также выразили желание остаться в команде. Мы не станем продавать Коло Муани", – приводит Kicker слова Крёше.

Ранее RMC Sport сообщил, что Коло Муани находится в центре внимания множества клубов Премьер-лиги, включая Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Эвертон. Также, согласно источнику, интерес к форварду проявляла Бавария.

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