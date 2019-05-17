Айнтрахт официально выкупил Костича

Полузащитник Филип Костич стал полноценным игроком франкфуртского Айнтрахта.

Игрок сборной Сербии продолжит выступать в своем текущем клубе, информирует официальный сайт Айнтрахта.

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Контракт 26-летнего серба выкуплен у Гамбурга, футболист заключил соглашение с Айнтрахтом до лета 2023 года. Прошлый сезон в команде он провел на правах аренды и смог показать качественную игру.

В этом году Костич вместе с командой смог пробиться в полуфинал Лиги Европы, где уступил лондонскому Челси.

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