Айнтрахт после нескольких неудач вернулся в погоню за Лигой чемпионов, одержав две подряд победы в последних двух матчах. Поединок с Вердером был хорошим шансом для команды Дино Топмьоллера улучшить турнирную ситуацию. Особенно на фоне нынешней осечки РБ Лейпциг.

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Экитике на 12-й минуте пробивал из пределов штрафной, но защитник бременцев успел заблокировал удар. Хозяева давили и создавали момент за моментом вблизи ворот соперника, но на завершающей стадии все завершалось плачевно. В конце тайма Вердер едва не вышел вперед: Грюль успел на добивание, но пробил чуть выше ворот. Перед самым перерывом Айнтрахт усыпил бдительность защиты соперника и сумел забить – Гётце получил передачу в район одиннадцатиметровой отметки и прошил Цеттерера.

В середине второй сорокапятиминутки Вердер создал едва ли не лучший свой момент: Вайзер головой замыкал навес во вратарскую под перекладину – Трапп в прыжке парировал. Айнтрахт дожал соперника и, набрав 23 очка, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. До лидера Бундеслиги – Баварии – осталось каких-то шесть баллов. РБ Лейпциг с разрывом в два пункта стал третьим.

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