Айнтрахт объявил о достижении договоренности с Вест Хэмом по трансферу Алле

Форвард франкфуртского Айнтрахта Себастьян Алле вскоре станет игроком лондонского Вест Хэма.

Клубам уже удалось достичь договоренности по этому переходу, сообщает пресс-служба Айнтрахта.

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Отмечается, что Алле получил разрешение на поездку в Лондон для прохождения медосмотра, после которого ожидается официальное объявление о трансфере.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард подпишет с лондонцами контракт на 5 сезонов. Франкфуртцы получат за его переход ориентировочно 45 млн евро.

Себастьян Алле в сезоне 2018/19 провел 29 матчей в Бундеслиге, в которых забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее он защищал цвета Осера и Утрехта.

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