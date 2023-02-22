Наполи уверенно обыграл Айнтрахт в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Наполи открыл счет лишь на 40-й минуте – отличился Виктор Осимхен. Подопечные Спаллетти могли забивать быстрее, однако Айнтрахт спасла стойка, а Хвич Кварацхелия не реализовал пенальти за фол против Осимхена. Кевин Трапп сумел отразить удар грузина, но на 40-й минуте и он был бессилен. Нигерийский форвард отправил мяч в сетку из пределов вратарской.

Наполи красиво разбил Айнтрахт и заглядывает в четвертьфинал Лиги чемпионов – Хвича простил с пенальти, но все исправил

После перерыва Хвича упустил еще один момент, а Рандаль Коло Муани оставил Айнтрахт в меньшинстве, получив прямую красную карточку. Наполе реализовал численное преимущество на 65-й минуте. Кварацхелия пяткой классно сбросил на Ди Лоренцо, который технично покатил в дальний угол.

2:0 во Франкфурте – Наполи одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов.