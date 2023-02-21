Айнтрахт – Наполи: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21 февраля 20:43 - Читати українською
Айнтрахт принимает Наполи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылок на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Айнтрахт – Наполі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Стартовые составы команд
Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Бута, Соу, Камада, Макс – Гетце, Линдстрем – Коло Муани.
Запасные: Рамай, Смолчич, Алиду, Роде, Туре, Борре, Хасебе, Аларио, Чендлер, Ленц, Кнауфф.
Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ким, Рахмани, Оливера – Зелински, Лоботка, Ангисса – Лосано, Осимхен, Кварацхелия.
Запасные: Идасяк, Голлини, Жезус, Руй, Эльмас, Симеоне, Берешиньски, Политано, Эстигор, Гаэтано, Ндомбеле.
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