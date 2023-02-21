Импульса хватило на 20 минут

Одна из самых очевидных пар, не обещавшая большой интриги. Наполи разносит всех в этом сезоне: команда адаптивная, футболисты отлично дополняют друг друга, лидеры в хорошей форме. Айнтрахт уступает и по качеству футбола, и по уровню отдельных исполнителей. Единственный шанс на успех для "орлов" при таких условиях – сыграть выше своих возможностей. Выдать матч жизни.

Франкфурт не раз показывал, что способен на это в кубковых турнирах. Сначала на внутренней арене, затем в Лиге Европы, выбивая Барселону, а теперь попытался засиять в Лиге чемпионов. Команду Оливера Гласнера гнали невероятные болельщики – атмосфера на Дойче Банк Парк традиционно поражала.

Импульс фанатов помог Айнтрахту мощно начать матч. Линдстрем и Коло Муани на первых минутах остро простреливали вдоль ворот – никто не откликнулся. Хозяева сдерживали Наполи организованным средним блоком. Передачи на фланги являлись триггерами для активизации прессинга. "Орлы" минут 20 держали высокий уровень интенсивности и играли на равных.

Наполи задушил Айнтрахт

Однако неаполитанцы адаптировались. Подопечные Лучано Спаллетти начали побыстрее двигать мяч и перестали подставляться на флангах. Если в первой четверти встречи острота у ворот Траппа возникала после прямых ударов с углового(!) от Зелински, то со временем у Осимхена и Кварацхелии уже возникали полноценные моменты. Партнеры искали нигерийца забросами, пользуясь его универсальностью.

Хозяева старались плотно играть с главными звездами Наполи – Хвичу держали втроем, под Осимхена всегда готовили подстраховку. А вот Лосано получил больше свободы... и воспользовался ею. Первый шанс мексиканец испортил, пробив в штангу. Эпизод завершился пенальти – Бута опрометчиво врезал по ногам Осимхену. Впрочем, Кварацхелия с 11-метровой отметки не обыграл Траппа.

Но уже следующий рывок Лосано завершился голом. Ирвинг прострелил вдоль ворот, а Осимхен неуклюже переправил мяч в сетку. Через несколько минут возникла очень похожая ситуация. Лосано перехватил мяч и покатил идеально на своего форварда, Осимхен забил, но перед тем залез в офсайд.

Без лидера атак, без шансов

Айнтрахт слишком много ошибался. Обрезки стали катастрофически регулярными. Лоботка и Зелински легко играли на перехватах, а Лосано и Кварацхелия получали подарки прямо в ноги. Наполи мог раньше времени решать все вопросы, но Лосано и Кварацхелия транжирили хорошие моменты.

Однако это не проблема, когда Айнтрахт проваливается каждые 5 минут. Хозяева еще и остались в меньшинстве – Коло Муани получил красную за грубый подкат и пропустит ответный матч. Хвича получил еще один подарок и наконец-то его распаковал. Грузин принял эффектный пас от Ангисса и эффектно откинул пяткой на Ди Лоренцо, а капитан эффектным ударом положил мяч в дальний угол.

Добыв комфортный счет, Наполи старался успокоить игру, контролируя мяч. Айнтрахт в это время искал возможности выбежать в контратаку. Однажды такой шанс выпал – Камада обыгрался с Кнауффом, но пробил в голкипера. Наполи везет из Франкфурта победу, которая приближает к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 15 марта в Неаполе.