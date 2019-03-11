Айнтрахт на выезде разгромил Фортуну

Заключительный матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между Фортуной и Айнтрахтом завершился разгромом дюссельдорфцев (0:3).

Фортуна в родных стенах неплохо начала матч против Айнтрахта, уже на 2-й минуте забив гол – впрочем, его отменили из-за офсайда у Ковнацки. В целом первый тайм проходил в равной борьбе при небольшом количестве действительно острых моментов. Впрочем, на старте второго Айнтрахту удалось забить усилиями Пасиенсии, который замкнул подачу Да Гузмана ударом головой под перекладину.

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В дальнейшем матч проходил довольно конкурентно, но франкфуртцы оказались более настойчивыми. В конце концов, в компенсированное к основному времени Себастьян Алле добил хозяев: сначала он ворвался на правый край штрафной, обыграл оборону и голкипера и забил второй гол, а через несколько минут – и третий.

Таким образом, Айнтрахт набрал 43 очка и поднялся на пятое место, в то время как Фортуна с 31 пунктом идет одиннадцатой.