В воскресенье в 30-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 30-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 0:0

Боруссия М – Боруссия Д – начало матча в 18:30

Санкт-Паули – Байер – начало матча в 20:30

Бавария сокрушила аутсайдера, реабилитировавшись за вылет из Лиги чемпионов, РБ Лейпциг оступился с новичком Бундеслиги

В первом матче дня Аугсбург принимал Айнтрахт. Франкфуртцы ведут заочную борьбу с РБ Лейпциг за третью строчку турнирной таблицы, поэтому имели отличный шанс воспользоваться вчерашней осечкой "быков" с Хольштайном.

Несмотря на серьезное преимущество, "орлы" не нашли аргументов против обороны хозяев и вывезли из баварских земель лишь одно очко. Таким образом Айнтрахт с 52-мя баллами остался на третьей строчке – преимущество над Лейпцигом составляет 3 пункта. В активе Аугсбурга 43 очка и девятая строчка.

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