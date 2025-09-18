Лига чемпионов, 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1

Голы: Санчес, 37 (автогол), Узун, 45+2, Буркардт, 45+5, 66 – Акгюн, 8, Кнауфф, 75

Спортинг – Кайрат – 4:1

Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон, 67, Кенда, 68 – Эдмилсон, 86

На 21-й минуте Юльман (Спортинг) не реализовал пенальти (вратарь)

Галатасарай доминировал большую часть первого тайма гостевого матча с Айнтрахтом – турки забили на 8-й минуте благодаря контратаке, точному ассисту Лероя Сане, красивому финту и удару Акгюна (он отпраздновал этот гол в стиле Микаэля Лаудрупа на ЧМ-1998 после гола в ворота сборной Бразилии). Но вот концовку тайма гости полностью провалили, пропустив с 37-й по 45+5-ю минуту трижды. Героем этого отрезка стал Буркардт: он забил сам и ассистировал Узуну.

В другом матче игрового дня Спортинг долгое время упирался в казахстанскую стену – вратарь Шерхан Калмурза в середине тайма потащил пенальти от капитана "львов" Юльмана. Третий (!) голкипер Кайрата вышел в стартовом составе из-за травм двух других вратарей команды и ногой отбил мяч с пенальти, хотя уже завалился в левый от себя угол. Благодаря этому сейву Калмурзы можно констатировать, что в Кайрате собрались вратари-специалисты по 11-метровым: в квалификации ЛЧ Темирлан Анарбеков отбил 3 пенальти в исполнении игроков Селтика в послематчевой серии.

Однако интрига в этой встрече длилась недолго: Тринкау оформил дубль, а в середине второго тайма Алиссон Сантос и Кенда добавили два мяча в течение двух минут.