Франкфуртский Айнтрахт и Рейнджерс из Глазго сошлись в битве за победу в Лиге Европы 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги Европы УЕФА 2021/22 между Айнтрахтом и Рейнджерс начался в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходит в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Видеотрансляция поединка доступна по ссылке.

Прямую видеотрансляцию матча Айнтрахт Франкфурт – Рейнджерс смотрите по этой ссылке

Обе команды давно не выступали в финалах еврокубков. Шотландцы последний раз играли в нем в 2008 году, поступив Зениту в Кубке УЕФА, а крайний международный трофей был завоеван аж в 1972 году – Рейнджерс одолели московитское Динамо в Кубке обладателей кубков. Айнтрахт, в свою очередь, не выиграл ни одного евротурнира после победы в финале КУЕФА-1980.

Стартовые составы

Айнтрахт Франкфурт:

Рейнджерс:

Айнтрахт Франкфурт – Рейнджерс: анонс финала Лиги Европы