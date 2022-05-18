Франкфуртский Айнтрахт и Рейнджерс из Глазго сойдутся в битве за победу в Лиге Европы 2021/22. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Наконец-то это случилось! В финале Лиги Европы впервые с 2011 года победит не английский или испанский клуб, и даже лакомые к этому трофею португальцы (3 финала за 12 лет) будут смотреть этот матч по телевизору. Впрочем, без британского следа всё равно не обошлось – в сегодняшнем битве за второй по престижу клубный трофей сыграет шотландский Рейнджерс. В последний раз команда из Глазго сражалась за еврокубок в 2008 году, проиграв Зениту, а свой крайний международный трофей она завоевала в 1972 году, со скандалом переиграв московское Динамо. Теперь же соперником станет франкфуртский Айнтрахт.

Айнтрахт – Рейнджерс: шотландцы имеют шанс отомстить за самый большой еврокубковый позор в финале ЛЕ

Свой путь в финал-2022 Рейнджерс начал еще в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, дважды уступив Мальмё. После этого подопечные Джованни ван Бронкхорста прошли Алашкерт, забив всего 1 гол в двух матчах и попав в группу ЛЕ к Лиону, Брондбю и пражской Спарте. Здесь всё могло и завершиться – шотландцы набрали лишь 4 очка в первых 4-х турах (оба в поединках против Брондбю), затем команда разбила Спарту и удержала ничью с Лионом в родных стенах. В конце концов, скотты опередили чехов на одно очко, прорвавшись в 1/16 финала.

В плей-офф турнира Рейнджерс вытащили домашние матчи. Именно благодаря победам на Айброкс удалось пройти дортмундскую Борусию (4:2, но 2:2 на Вестфалене), Црвену Звезду (3:0, но поражение 1:2 в Белграде) и Брагу (0:1 на выезде, 3:1 дома). В итоге, в полуфинале вынесли РБ Лейпциг (3:1), хотя на Ред Булл Арене коллектив проиграл почти без шансов. Таким образом, геройства в Шотландии спасли Европу от немецкого финала в Севилье. Интересно, что и триумфальный для Рейнджерс финал 1972 прошел в Испании (на Камп Ноу).

Команда Джованни ван Бронкхорста считается андердогом противостояния с Айнтрахтом. Оно и не удивительно – шотландцы особыми тактическими изюминками не впечатляют, работая в основном от контратак и неплохо исполняя стандарты. Вместе с тем, не стоит полагать, что этот коллектив представляет собой британский олдскул. Рейнджерс демонстрирует очень высокую интенсивность игры, выдерживая все 90-120 минут в бешеном темпе.

Именно благодаря этой особенности удалось уничтожить РБ Лейпциг в домашке в полуфинале. Рейнджерс форсировал темп, сумев свести матч к огромному количеству переходов из обороны в атаку – команда запускала мяч вперёд или убегала в контрвыпад всеми силами, оставляя огромное пространство позади и поджимая соперника агрессивным контрпрессингом в случае потери на чужой половине. Таким образом ван Бронкхорст избегал клинча с более искусным соперником в позиционном футболе. РБ не выдержал ни динамики, ни подобной тактики.

Кроме того, можно отметить хорошую игру Арибо в роли ложной девятки и довольно сбалансированную оборону, в которой особенно выделяется Ландстрём – вы можете его помнить по выступлениям в Шеффилд Юнайтед. Впрочем, главной силой Рейнджерс является умение Джованни ван Бронкхорста чувствовать дух игры. В данном случае это не журналистский штамп, а тактический факт – коуч шотландцев классно понимает, когда нужно сделать матч хаотичным, а когда нужно его успокоить.

Идея футбола Рейнджерс проста и достаточно уязвима – особенно в контексте одноматчевого противостояния и особенно против Айнтрахта. Впрочем, в финале Лиги Европы-2022 играют шотландцы, а не супермодный РБ Лейпциг или Боруссия с Холандом. Этот факт заставляет относиться к подопечным Ван Бронкхорста с большим уважением. Как минимум, так должны реагировать немцы.

Айнтрахт тоже не впечатляет триумфами в еврокубках. В последний раз "орлы" торжествовали аж в 1980 году в КУЕФА, перестреляв в финале мёнхенгладбахскую Боруссию. Кроме того, в сезоне 2018/19 под руководством Адольфа Хюттера франкфуртцы дошли до полуфинала, драматично уступив Челси. В полуфинале снова пришлось ехать в Лондон, но там всё завершилось победой над Вест Хэмом, которую потом развили в домашний вынос.

Вообще, подопечные Оливера Гласнера начали евросезон сразу в групповом этапе Лиги Европы, попав в простую группу с Олимпиакосом, Фенербахче и Антверпеном – команда не потерпела ни одного поражения, расписав только две ничьи в последних двух турах, однако только раз удалось сохранить ворота сухими. В 1/8 финала "орлы" с огромным скрипом прошли Бетис, спасшись от серии пенальти благодаря автоголу испанцев на 121-й минуте. По-настоящему же Айнтрахт засиял в четвертьфинале, вышвырнув из турнира саму Барселону – причем на Камп Ноу до 80-х минут немцы вели со счётом 3:0.

Чем-то франкфуртцы похожи на РБ Лейпциг. Они также играют в схеме с тремя защитниками, тоже умеют прессинговать и пытаются работать в агрессивном стиле, однако коллектив Оливера Гласнера выглядит более гибким. Айнтрахт в розыгрыше Лиги Европы показал себя специалистом по адаптации под соперника – особенно это было заметно по матчам против Барселоны. "Орлы" шикарно выдерживают компактность между линиями, вытягивают оппонента на свою половину и создают ситуации 1-в-1. Особенно опасно немцы смотрятся на флангах, где есть крутые и быстрые дриблёры (Костич и Кнауфф).

Важной изюминкой Айнтрахта является готовность идти в размен контратаками. Именно об их организации они думают, оставаясь без мяча – именно поэтому вингеры при обороне остаются несколько в стороне (опять же можно провести параллель с РБ Лейпциг). Эта команда готова оголять тылы, запуская центрбеков в прорыв в чужую штрафную. "Орлы" любят рисковать – как и Рейнджерс.

Уязвимось Айнтрахта кроется в нестабильности. Франкфуртцев лихорадило по ходу сезона, что вылилось аж в 11 место в турнирной таблице Бундеслиги – для такого мощного в кадровом плане коллектива подобный результат является страшным провалом. В еврокубках подопечные Оливера Гласнера тоже несколько раз приближались к вылету. Даже прекрасный матч против Барсы на Камп Ноу завершился паникой, удалением и двумя пропущенными голами в последние 10 минут (плюс, был ещё один гол из офсайда).

Впрочем, для финального матча против такого же Рейнджерс это даже хорошо. Тоскливо на Рамон Санчес Писхуан не будет.

Кадровая ситуация

Оливер Гласнер – талантливый и прогрессивный тренер, но склонный к грубым ошибкам. Одной из них стало решение выпустить основной состав на последний матч в Бундеслиге. Там повреждение получил ведущий центрбек Н'Дика, участие которого в финале теперь находится под вопросом – и это большая проблема, ведь у Айнтрахта в принципе мало игроков на этой позиции. Впрочем, во всех ориентировочных составах Н'Дика таки ставят во старт. Вероятно, всё не столь серьёзно.

Также клубные врачи колдуют над здоровьем правого латераля Да Косты и атакующего хава Линдстрёма. Вместо этого точно не сыграет травмированный Хинтерэггер.

У Джованни ван Бронкхорста проблемы тоже есть, но к ним уже привыкли. Форвард Морелос давно находится в лазарете – именно вместо него играет Арибо, которого используют в роли ложной девятки. Также из-за повреждений недоступны нападающий Руф, атакующий хав Хаджи, центрхав Окафор и центрбек Эландер.

Ориентировочные составы на матч Айнтрахт – Рейнджерс

Айнтрахт: Трапп – Туре, Тута, Н'Дика – Кнауфф, Соу, Роде, Костич – Хауге, Камада – Борре

Рейнджерс: Макгрегор – Голдсон, Ландстрем, Басси – Таверньер, Джек, Камара, Баришич – Райт, Арибо, Кент

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Как уже говорилось, финал обещает быть веселым, ведь обе команды склонны к авантюрным разменам контратаками и не любят позиционный футбол. Тем не менее, немецкий коллектив подготовлен к нему гораздо лучше, да и в кадровом плане "орлы" мощнее. Именно поэтому фаворитом считается Айнтрахт.

Айнтрахт – Рейнджерс: прогноз на финал Лиги Европы

Главным преимуществом команды Оливера Гласнера есть умение качественно адаптироваться под сильные качества соперника. Немцы любят отдавать инициативу, вытаскивать оппонентов на собственную половину и контратаковать через быстрые обыгрыши и прорывы. Рейнджерс тоже это умеет, но при размене контратаками будет возникать проблема – у Айнтрахта, при всех нюансах, более опытные и высококлассные футболисты. Как в атаке, так и в обороне.

Шотландцы могут ответить асимметрично, зарабатывая стандарты – по голам с них они лидируют в Лиге Европы. Кроме того, стоит не забывать об умениях Джованни ван Бронкхорства чувствовать дух игры – а в финале всё точно пойдет не по плану и придётся принимать нетривиальные решения по ходу встречи. Оливер Гласнер в этом плане не так уж силён. Более того – он и его команда склонны терять контроль над ситуацией.

Словом, оба претендента на трофей неидеальны, но очень сильны в своих плюсах. Именно поэтому можно ожидать матча с большим количеством голов, хотя в финалах это случается редко. Мы поставим на победу более мощного в кадровом плане и тактически более гибкого Айнтрахта.

Лучший игрок Айнтрахта не на поле – особое оружие вывело в финал ЛЕ и сохранило лицо настоящего футбола