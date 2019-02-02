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Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Д: прямая трансляция

15:35 498 Читати українською
Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Д: прямая трансляция
Айнтрахт Франкфурт – Борусія Д: пряма трансляція

В матче 20-го тура чемпионата Германии соперник Шахтера Айнтрахт встречается с Боруссией Дортмунд. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 20-го тура чемпионата Германии Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Д начнется в 16:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд: Суббота 02 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
1 : 1
Боруссия Дортмунд
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Германия Видеоновости Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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