Айнтрахт договорился об аренде хавбека Наполи Амина Юнеса, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Соглашение "орлов" с 27-летним немцем рассчитано на два года. Айнтрахт также оставил за собой опцию первоочередного выкупа полузащитника.

Напомним, Амин присоединился к неаполитанцам в 2018-м, перейдя свободным агентом из Аякса. В прошлом сезоне Серии А Юнес провел лишь 9 матчей.

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