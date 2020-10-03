Айнтрахт арендовал хавбека Наполи
18:35 - Читати українською
Полузащитник Амин Юнес продолжит карьеру в Бундеслиге.
Айнтрахт договорился об аренде хавбека Наполи Амина Юнеса, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
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Соглашение "орлов" с 27-летним немцем рассчитано на два года. Айнтрахт также оставил за собой опцию первоочередного выкупа полузащитника.
Напомним, Амин присоединился к неаполитанцам в 2018-м, перейдя свободным агентом из Аякса. В прошлом сезоне Серии А Юнес провел лишь 9 матчей.
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