Айнтрахт – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Ади Хюттера

Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер прокомментировал победу над Шахтером в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Сегодня был прекрасный еврокубковый матч. Хочу поблагодарить болельщиков – они были роскошными. Мы играли против сильного соперника, который постоянно выступает в Лиге чемпионов, поэтому успех очень приятный.

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Айнтрахт проявил характер и самоотдачу. Очень рад, что мы забили аж 4 гола. Выход в 1/8 финала Лиги Европы – хороший результат. Мы провели отличную игру и заслужили попасть в следующий раунд.

Без травмированного Фернандеса мы решили, что лучше всего в центре поля справится Хасебе. Матч показал, что мы приняли правильные решения. И Хасебе, и Хинтереггер на высоком уровне закрыли свои позиции в центре полузащиты и в центре обороны соответственно. Макото много помогал защите – это здорово помогло.

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Все хотят видеть зрелищный футбол, но для выхода в следующий раунд надо делать ставку на правильную тактику. Мы должны были учесть, что первый матч завершился 2:2 и лишить Шахтер возможности забить. Сыграть прагматично. Наша стратегия сработала, контратаки Айнтрахта были очень острыми.

Хочу отметить всех игроков атаки Айнтрахта, но красивый гол забил Алле. К тому же, этот мяч стал решающим.

Между 60 и 80 минутами у нас возникли определенные проблемы. Шахтер имел моменты, но где-то им не везло, где-то спас голкипер. Мы забили второй гол, который позволил сесть ниже и сосредоточиться на контрвыпадах. Это было сознательно – я знал, что при таком сценарии у нас будут хорошие шансы.

Считаю, что сегодня мы провели лучшую игру во второй части сезона. Понимали, что полностью нейтрализовать игроков Шахтера нам не удастся, однако выстроили правильный план.

Я очень счастлив, что за 8 матчей Лиги Европы, мы выиграли 7 матчей и один свели к ничьей. Мы 24 года не выступали в 1/8 финала еврокубков, поэтому сегодняшняя победа очень важна. Для футболистов, для болельщиков.

Как ни странно, но в еврокубках фаны поддерживают нас даже ярче, чем в Бундеслиге. Надеюсь, этот результат поможет нам продолжить хорошие выступления в обоих турнирах", – сказал Хюттер на послематчевой пресс-конференции.

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