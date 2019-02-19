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Айнтрахт – Шахтер: капитан "орлов" восстановился и готов сыграть в матче

16:00 19 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: капитан "орлов" восстановился и готов сыграть в матче
Давид Абрахам / фото из соцсетей

Защитник Давид Абрахам сможет принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером.

Капитан Айнтрахта Ф Давид Абрахам вернулся в общую группу немецкой команды перед матчем Лиги Европы против Шахтера, утверждает FAZ.

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Ожидается, что 32-летний игрок сможет принять участие в матче против "горняков", если Ади Хюттер решит сразу бросить его в бой после повреждения, которое не позволило ему принять участие в первом матче против Шахтера в Харькове (2:2).

К слову, матч 1/16 финала Лиги Европы между Айтрахтом и Шахтером состоится в четверг 21 февраля. Начало игры в 19:55.

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Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

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час
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