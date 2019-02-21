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Айнтрахт – Шахтер: фанатов "горняков" избили во Франкфурте

20:58 192 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: фанатов "горняков" избили во Франкфурте
Болельщики Шахтера / Фото ФК Шахтер

Досадный инцидент произошел перед поединком 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт – Шахтер.

Во Франкфурте болельщиков Шахтера совершили нападение фанаты Айнтрахта, сообщает Merkurist.de.

Айнтрахт – Шахтер – видео голов

На трех сторонников "горняков" напали около 15 болельщиков соперника. После столкновения одного из фанов донецкого клуба госпитализировали с ранением.

Полиции не удалось задержать нападавших.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Айнтрахтом завершился результативной ничьей 2:2.

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Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
4 : 1
Шахтер
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Теги
Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лига Европы футбольные фанаты Айнтрахт Франкфурт - Шахтер
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