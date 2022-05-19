Первый тайм финала в Севилье завершился без голов, а на старте второй половины игры шотландцы повели в счете. Джо Арибо воспользовался ошибкой Айнтрахта в обороне и реализовал выход один на один.

Айнтрахт выиграл Лигу Европы, перестреляв Рейнджерс в серии пенальти

Правда, через каких-то 12 минут подопечные Оливера Гласнера отыгрались. Автором забитого мяча стал Рафаэль Борре. 1:1 – игра перешла в дополнительное время, которое тоже не принесло голов. Хотя в конце экстра-тайма у Рейнджерс было несколько моментов, чтобы вырвать победу, но обладатель трофея определялся в серии пенальти.

В ней игроки обеих команд пробивали идеально, пока не промахнулся Аарон Рэмзи. Опытный валлиец, боторый бил четвертым за Рейнджерс, проиграл дуэль Кевину Траппу. Этот промах оказался единственным на две команды. 5:4 – Айнтрахт стал победителем Лиги Европы и сыграет в групповом турнире ЛЧ 2022/23.

Айнтрахт Франкфурт – Рейнджерс – видео голов и обзор финала Лиги Европы