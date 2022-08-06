Бавария сверхмощно начала защиту титула чемпиона Германии из разгрома Айнтрахта. Смотрите видео голов и обзор матча.

Мюнхенцы еще до перерыва отгрузили победителю Лиги Европы 5 голов. Интересно, что забивали 5 разных игроков, среди которых звездный новичок Садио Мане.

Бавария разбила Айнтрахт в первом туре Бундеслиги – Мане снова забил, парад курьезов и 5:0 еще до перерыва

Айнтрахту удалось отквитать один гол только благодаря Нойеру. На 64-й минуте кипер Баварии слишком увлекся действиями за пределами штрафной и подарил мяч Коло Муани. Финальное слово все же было за чемпионами – Мусиала оформил единственный дубль в матче и теннисные 6:1 в пользу Баварии.