Айнтрахт – Бавария – 1:6 – видео голов и обзор теннисного избиения на старте Бундеслиги
09:45 - Читати українською
Бавария сверхмощно начала защиту титула чемпиона Германии из разгрома Айнтрахта. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Йозуа Киммих 5’
Бенжамен Павар 11’
Садио Мане 29’
Джамал Мусиала 35’
Серж Гнабри 43’
Джамал Мусиала 83’
5’ Йозуа Киммих
11’ Бенжамен Павар
29’ Садио Мане
35’ Джамал Мусиала
43’ Серж Гнабри
83’ Джамал Мусиала
Мюнхенцы еще до перерыва отгрузили победителю Лиги Европы 5 голов. Интересно, что забивали 5 разных игроков, среди которых звездный новичок Садио Мане.
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Айнтрахту удалось отквитать один гол только благодаря Нойеру. На 64-й минуте кипер Баварии слишком увлекся действиями за пределами штрафной и подарил мяч Коло Муани. Финальное слово все же было за чемпионами – Мусиала оформил единственный дубль в матче и теннисные 6:1 в пользу Баварии.
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