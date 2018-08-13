toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Айнтрахт – Бавария – 0:5 видео голов и обзор матча

01:00 21 Читати українською
Айнтрахт – Бавария – 0:5 видео голов и обзор матча
Баварія здобула Суперкубок Німеччини

В матче за Суперкубок Германии Бавария камня на камне не оставила от Айнтрахта.

Мюнхенцы разгромили Айнтрахт и торжествовали в Суперкубке страны. На 21-й минуте Левандовки выиграл воздух и забил головой после подачи Киммиха. Уже через 5 минут поляку удалось удвоить преимущество Баварии, забив после углового в исполнении Роббена.

Бавария разбомбила Айнтрахт в матче за Суперкубок Германии

Третий гол в исполнении Левандовски вышел немного курьезным, ведь голкипер не смог отбить удар поляка, пропустив мяч под собой.

На 63-й минуте Коман продолжил разгром Айнтрахта, реализовав хороший прострел в штрафную от Алабы.

Довершил разгром Айнтрахта Алькантра, который смог забить под занавес матча.

Суперкубок Германии 2018/19

Айнтрахт – Бавария – 0:5

Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85

Суперкубок Германии

Айнтрахт Франкфурт - Бавария: Воскресенье 12 августа 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
0 : 5
Бавария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Германия Видеоновости Айнтрахт Франкфурт - Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
2
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук