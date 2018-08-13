Айнтрахт – Бавария – 0:5 видео голов и обзор матча

В матче за Суперкубок Германии Бавария камня на камне не оставила от Айнтрахта.

Мюнхенцы разгромили Айнтрахт и торжествовали в Суперкубке страны. На 21-й минуте Левандовки выиграл воздух и забил головой после подачи Киммиха. Уже через 5 минут поляку удалось удвоить преимущество Баварии, забив после углового в исполнении Роббена.

Бавария разбомбила Айнтрахт в матче за Суперкубок Германии

Третий гол в исполнении Левандовски вышел немного курьезным, ведь голкипер не смог отбить удар поляка, пропустив мяч под собой.

На 63-й минуте Коман продолжил разгром Айнтрахта, реализовав хороший прострел в штрафную от Алабы.

Довершил разгром Айнтрахта Алькантра, который смог забить под занавес матча.

Суперкубок Германии 2018/19

Айнтрахт – Бавария – 0:5

Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85