toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - КОЛОС КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ

Айнтрахт – Байер – 3:0 – видео голов и обзор матча

11:40 5 Читати українською
Айнтрахт – Байер – 3:0 – видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Байер – 3:0 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Айнтрахт

Айнтрахт неожиданно легко переиграл Байер в матче 8-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт – Байер.

4’ Гонсало Пасиенсия
17’ Гонсало Пасиенсия
81’ Бас Дост
 
4’ Гонсало Пасиенсия
17’ Гонсало Пасиенсия
81’ Бас Дост

Айнтрахт быстро вышел вперед в счете благодаря голу Пасиенсии, а на 17 минуте португалец оформил дубль в матче, реализовав пенальти. Во втором тайме Айнтрахт сделал преимущество разгромным Бас Дост сумел переиграть голкипера. Голландец мог оформить дубль после роскошного паса Пасиенсии, но арбитр зафиксировал офсайд у нападающего.

Айнтрахт разгромил Байер и обошел его в Бундеслиге

Благодаря этой победе Айнтрахт набрал 14 очков и сравнялся с Байером, занимая 7 и 8 места соответственно.

Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

blog_ava
Цыганков спрогнозировал, кто из игроков Динамо мог бы стать хорошим тренером
06:00
320
Теги
Байер Байер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Видеоновости Айнтрахт Франкфурт - Байер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук