Айнтрахт – Байер – 3:0 – видео голов и обзор матча

Айнтрахт неожиданно легко переиграл Байер в матче 8-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт – Байер.

Айнтрахт быстро вышел вперед в счете благодаря голу Пасиенсии, а на 17 минуте португалец оформил дубль в матче, реализовав пенальти. Во втором тайме Айнтрахт сделал преимущество разгромным Бас Дост сумел переиграть голкипера. Голландец мог оформить дубль после роскошного паса Пасиенсии, но арбитр зафиксировал офсайд у нападающего.

Айнтрахт разгромил Байер и обошел его в Бундеслиге

Благодаря этой победе Айнтрахт набрал 14 очков и сравнялся с Байером, занимая 7 и 8 места соответственно.

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