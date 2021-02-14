В воскресенье в рамках 21-го тура Бундеслиги состоялось 2 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 21-й тур

Айнтрахт – Кельн – 2:0

Голы: Силва, 58, Н’Дика, 79

Вольфсбург – Боруссия М – начало матча в 19:00

Шальке выстоял против Униона, Байер упустил победу над Майнцом, Боруссия Д спасла ничью с Хоффенхаймом

Айнтрахт в случае успеха в матче с Кельном мог взлететь сразу на третью строчку турнирной таблицы. Хозяева значительно превосходили оппонента в первом тайме, однако создали лишь один по-настоящему голевой момент. Даичи Камада успел на добивание и целил под перекладину, однако Тимо Хорн не дремал и спас свои ворота.

После перерыва Андре Силва все-таки забил! Крайне неудачно сыграла защита Кельна – футболисты просто наблюдали, как игроки "орлов" уверенно идут к своей цели. В конце матча довольно шаткий счет закрепил Эван Н'Дика, срезав мяч в ворота после навеса с углового. Победа позволила подопечным Адольфа Хюттера опередить Байер и Вольфсбург и вплотную приблизиться к Баварии и РБ Лейпциг.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ