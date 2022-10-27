Перед началом сезона большинство болельщиков и экспертов считало Динамо практически безальтернативным чемпионом Украины. Матчи в отборе в Лигу чемпионов также давали надежду на нормальный сезон. Провал произошел только там, где и должен был произойти, а в других поединках было много перспективных вещей. Проблемы списывались исключительно на кондиции и особенности формирования состава в непростых условиях войны.

"Динамо еще никогда не оказывалось в такой ситуации": Луческу – о преимуществе АЕКа и цене победы для киевлян

И вот на дворе конец октября. Киевляне идут на 8-й позиции в чемпионате, одержав всего три победы, причем в статистическом плане нет никаких аномалий. Динамо – реальный середняк по большому количеству показателей. В то же время, в Лиге Европы команда выдала худший старт в клубной истории – и это случилось ещё после третьего поражения подряд. Проигрыш Ренну в предыдущем туре лишь увеличил глубину антирекорда.

Шансы на выход в плей-офф уже потеряны, но можно зацепиться за выход в Лигу конференций. Для этого обязательно надо побеждать АЕК Ларнаку. Есть соблазн заявить, что в данном случае нет смысла говорить о каких-то цифрах или тактических особенностях команд – киприотов необходимо бить просто потому, что это киприоты. Где Динамо, а где АЕК Ларнака?

Впрочем, печальная истина заключается в том, что АЕК Ларнака опережает "бело-синих" на три очка благодаря победе в личной встрече в Кракове. Истина заключается также в том, что команды Мирчи Луческу и Хосе Олтры идут пятыми и шестыми с конца по количеству касаний в штрафной, а средняя острота ударов киевлян является одной из самых низких в Лиге Европы. Киприоты в этом аспекте несколько лучше.

В целом, Динамо и АЕК Ларнака имеют примерно одинаковую статистику по большинству показателей. В кадровом плане наш сегодняшний соперник ничем не хуже "бело-синих" – тут выступают футболисты с опытом Ла Лиги, а также сборники Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. Разница заключается лишь в стилистике – киевляне больше работают с мячом и держат несколько более высокий темп игры, а островитяне заточены на фланговые контратаки.

В чемпионате АЕК Ларнака в последнее время не удивлял. Как и раньше, этот коллектив держится в лидерах, но не является сильнейшим. В последнем туре "китионцы" минимально проиграли АПОЭЛу битву за третье место, однако перед этим они не пустили Арис на первую позицию – подопечные Хосе Ольтры выиграли со счетом 2:1. По результативности сегодняшний соперник Динамо идёт третьим на Кипре.

В рамках же Лиги Европы островитяне сыграли ничем не лучше Динамо. Почти во всех матчах была интрига, но Ларнаку переигрывали полностью. По ожидаемым очкам в группе АЕК даже уступает киевлянам на 0,7 пунктов. Это – плюс для подопечных Мирчи Луческу.

Киевлянам необходимо собраться и сделать то, что они точно способны сделать – победить равного соперника. Вот только способность эта пока остается теоретической, а на практике имеем поражение киприотам в Кракове при бездарной игре и очень слабый матч против Ворсклы в предыдущем туре чемпионата Украины. Там "бело-синие" тоже не имели права позориться, а оппонент был чрезвычайно уязвимым в обороне (еще и слабо прессинговал). Результат – ничья при небольшом количестве моментов.

Вряд ли динамовцам нравится позориться каждую неделю, хотя даже тактические аналитики все чаще стали говорить о нехватке мотивации футболистов. Матч против АЕК Ларнаки покажет, насколько они правы.

Кадровая ситуация

Хосе Ольтра не может рассчитывать на помощь экс-днепрянина Бруну Гамы. Португалец давно находится в лазарете. Также из-за дисквалификации недоступен Анхель Гарсия. Кроме того, главный тренер АЕК Ларнаки сообщил, что сегодня не сыграет Генри Арнау.

У Динамо ситуация значительно тяжелее. Об отсутствии Шапаренко напоминать не надо. Супряга после операции на бедре не сыграет еще очень долго. Бойко порвал кресты, а Бущан восстанавливается после травмы мениска – на воротах сыграет Нещерет. В конце концов, в лазарет загремел Дубинчак, а новичок Лонвейк на Лигу Европу не заявлен.

Ориентировочные составы на матч АЕК Ларнака – Динамо

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Гонсалес – Понс, Санхурхо – Фараж, Наум, Дьюрчо – Тричковски

Динамо: Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры предоставляют небольшое преимущество Динамо, но в целом коэффициенты на победу какой-то из команд очень большие. Самый низкий кэф дают на ничью – именно ее считают наиболее вероятным результатом поединка на Кипре. С этим можно согласиться.

Соперники равны как по составу, так и по большинству статистических показателей, поэтому на ход встречи вполне может повлиять и какая-то рандомная история. Так или иначе, совсем не верится в способность Динамо выдать мощный матч, потому что таких в текущем сезоне еще не было. В лучшем случае, "бело-синие" во встрече против сильного соперника заслуживали удержать ничью.

Помимо вечных проблем с концентрацией защитников и довольно сомнительного психологического настроч, стоит отметить большое количество тактических проблем. У команды Мирчи Луческу катастрофическая ситуация с организацией позиционного наступления, а при наличии интенсивного прессинга со стороны соперника "ложится" всё продвижение мяча. АЕК ничем не лучше, но киприотов и ничья устроит.

Поединок против Ворсклы показал, что у Динамо нет никакого прогресса, поэтому мы рискнем поставить на ничью в Ларнаке. Даже если киевляне выиграют, то по духу это будет ничейный матч. Будем надеяться, что все-таки "бело-синие" найдут в себе и силы одержат победу, однако логика подсказывает ставить на "мировую".

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