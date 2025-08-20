Аякс приблизился к продаже своего воспитанника Брайана Бробби. Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб достиг принципиальной договоренности с Ренном по трансферу за 25 миллионов евро. Соглашение также включает бонусы и процент от дальнейшей перепродажи.

Теперь решающее слово остается за самим футболистом – 23-летний нападающий должен выбрать, готов ли он переехать в Лигу 1. В то же время Бробби продолжает привлекать интерес из Бундеслиги и Серии А, поэтому игрок может отложить решение до более позднего этапа трансферного окна.

Бробби вернулся в Аякс в 2022 году с РБ Лейпциг за 16 миллионов евро после неудачной немецкой командировки. Его контракт с клубом действует до 2027 года. В прошлом сезоне форвард провел 44 матча во всех турнирах, отметившись 7 голами и 6 ассистами.

Продажа Бробби позволит Аяксу решить финансовые трудности и выйти на рынок за усилением полузащиты. Ранее клуб нацеливался на Тайлера Мортона из Ливерпуля, но из-за нехватки ресурсов потерял этого футболиста. Обсуждался даже камбэк Эдсона Альвареса, однако зарплата игрока в Вест Хэме сделала эту идею нереальной.

