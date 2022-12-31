Амстердамский клуб на своем официальном сайте объявил о переходе 19-летнего нападающего на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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Заметим, что Бробби прошел через систему Аякса, но прошлой весной со скандалом решил покинуть клуб. Форвард и его агент Мино Райола отказались подписывать новый контракт и уже в марте подписали предварительное соглашение с РБ Лейпциг. Фаны амстердамцев пообещали, что не простят эту измену.

Юлиан Нагельсманн, на тот момент еще возглавлявший "быков", выдал немалые авансы габаритному нападающему, сравнив его с Ромелу Лукаком. Однако специалист летом ушел в Баварию, а Бробби "растворился" в РБ Лейпциг. За полсезона нидерландец сыграл 250 минут в 14-ти матчах – ни одного забитого мяча и три ассиста.

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