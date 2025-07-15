Официальный сайт Аякса сообщил о подписании Рауля Моро. За 22-летнего футболиста молодежной сборной Испании амстердамцы выложили, согласно данным портала Transfermarkt, 11 миллионов евро, а сам игрок заключил 5-летнее соглашение.

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"Я ждал этого дня, и вот он наконец-то настал. Я присоединяюсь к клубу с богатой историей. Великому клубу, известному в Европе. Такой большой и важный шаг в моей карьере немного меня волнует. Казалось, я приеду в январе. В силу футбольных обстоятельств тогда это не могло произойти. Но клуб показал мне, что намерен меня сюда пригласить. Это было важно для меня", – отметил вингер, трансфер которого в Аякс зимой сорвался из-за травмы.

В прошлом сезоне Моро отыграл за Вальядолид 33 матча в рамках Ла Лиги, отметившись 4 голами. Команда досрочно покинула элитный дивизион.