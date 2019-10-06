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Аякс убрал клаусулу из контракта Зиеша

6 октября 23:28 58 Читати українською
Аякс убрал клаусулу из контракта Зиеша
Зиеш и Нерес / Reuters

Амстердамский Аякс усложнил заинтересованным клубам потенциальный трансфер вингера Хакима Зиеша.

Нидерландский гранд сумел договориться с представителями марокканца об изъятии пункта с опцией выкупа из нового контракта. Об этом сообщает De Telegraaf.

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Зиеш недавно подписал новое соглашение с амстердамцами. Срок действия контракта – 3 года. Теперь заинтересованные в подписании вингера клубы вынуждены будут заплатить гораздо больше, чем 26 млн евро. Именно такая сумма была указана в качестве клаусулы в предыдущем соглашении Зиеша с Аяксом. Тем временем рыночная стоимость атакующего игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне Хаким Зиеш провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Аякс Аякс Нидерланды Хаким Зиеш Хаким Зиеш
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