Аякс совершил фантастический камбек в де Классикере – фанаты амстердамцев опозорились с пиротехническим шоу
Аякс сумел переиграть Фейеноорд в классическом нидерландском дерби в 27 туре Эредивизи. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Нидерландов 2021/22, 27-й тур
Аякс – Фейеноорд – 3:2
Голы: Алле, 24, Тадич, 78, Антони, 86 – Синистерра, 8, Тиль, 28
Удаление: Антони, 90+3 (Аякс)
Фейеноорд создал немало проблем Аяксу в первом тайме и ушел на перерыв, лидируя в счете – на голы Синистерры и Тиля результативно ответил Алле. Во втором тайме амстердамцы не могли отыграться вплоть до 78 минут, когда счет сравнял Тадич. Антони с паса Тальяфико принес победу Аяксу, а в компенсированное время умудрился получить удаление.
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Отдельно следует отметить курьезную ситуацию на фан-секторе аяксидов. Фанаты устроили пиротехническое шоу и умудрились сжечь свой баннер. К счастью, обошлось без жертв.
Добавим, что Аякс с 66 пунктами остался первым, опережая ПСВ на 2 очка. Фейеноорд же третий с 55 баллами в активе.
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