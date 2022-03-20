Аякс сумел переиграть Фейеноорд в классическом нидерландском дерби в 27 туре Эредивизи. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Нидерландов 2021/22, 27-й тур

Аякс – Фейеноорд – 3:2

Голы: Алле, 24, Тадич, 78, Антони, 86 – Синистерра, 8, Тиль, 28

Удаление: Антони, 90+3 (Аякс)

Фейеноорд создал немало проблем Аяксу в первом тайме и ушел на перерыв, лидируя в счете – на голы Синистерры и Тиля результативно ответил Алле. Во втором тайме амстердамцы не могли отыграться вплоть до 78 минут, когда счет сравнял Тадич. Антони с паса Тальяфико принес победу Аяксу, а в компенсированное время умудрился получить удаление.

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Отдельно следует отметить курьезную ситуацию на фан-секторе аяксидов. Фанаты устроили пиротехническое шоу и умудрились сжечь свой баннер. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что Аякс с 66 пунктами остался первым, опережая ПСВ на 2 очка. Фейеноорд же третий с 55 баллами в активе.

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