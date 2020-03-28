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Аякс снова наказан за беспредел своих фанатов в еврокубках

14:23 11 Читати українською
Аякс снова наказан за беспредел своих фанатов в еврокубках
Игроки Аякса / Getty Images

Болельщики Аякса в который раз наносят ущерб клубу своим позорным поведением.

Амстердамский клуб на своем официальном сайте сообщил о полученном штрафе от УЕФА в размере 53 250 евро и одну игру при пустых трибунах условно.

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Футбольный союз наказал Аякс за поведение фанатов во время обоих матчей 1/8 финала Лиги Европы против Хетафе. Голландцы вырывали стулья и забрасывали поле мусором в гостях, а на собственном стадионе атаковали родственников испанских игроков. Аякс уже начал поиски виновных, которые получат серьезное наказание.

Отметим, что чемпионы Нидерландов уже не впервые пострадали от действий собственных фанатов. В октябре прошлого года ультрас Аякса совершили беспорядки на гостевом матче Лиги чемпионов против Валенсии, за что УЕФА также наложил штраф.

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Теги
Аякс Аякс Лига Европы Нидерланды УЕФА футбольные фанаты
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