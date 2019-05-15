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Аякс разгромил Де Графсхап, стал чемпионом и установил национальный рекорд

15 мая 22:52 569 Читати українською
Аякс разгромил Де Графсхап, стал чемпионом и установил национальный рекорд
Де Графсхап – Аякс / твиттер Аякса

Амстердамский Аякс одолел Де Графсхап (4:1) в выездном поединке 34-го тура Эредивизи и стал чемпионом Нидерландов.

Это 34-й титул чемпиона для Аякса, что позволило подопечным Эрика Тен Хага обновить национальный рекорд по количеству титулов.

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Кроме того, эта победа в Эредивизи стала первой для "аяксидов" с сезона 2013/14. Амстердамцам в этом году покорился дубль, поскольку также Аякс выиграл Кубок Нидерландов, разгромив Виллем II чуть больше недели назад.

По данным Opta Sports, 119 мячей, забитых "аяксидами" на протяжении сезона 2018/19 в нидерландском первенстве, являются третьим показателем в истории чемпионата. Первые два достижения также принадлежат амстердамцам.

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Аякс Аякс Нидерланды Эредивизи Рекорды
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