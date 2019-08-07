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Аякс продлил контракт с вингером, которого хотели приобрести ПСЖ и Манчестер Юнайтед

21:16 101 Читати українською
Аякс продлил контракт с вингером, которого хотели приобрести ПСЖ и Манчестер Юнайтед
Давид Нерес / Соцсети

Вингер Аякса Давид Нерес останется в команде на следующие 4 года.

Бразильский вингер Давид Нерес поставил свою подпись под новым контрактом с Аяксом. Соглашение рассчитано на 4 года, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

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Напомним, Нерес перешел в Аякс в начале 2017 года. Заметим, что бразильцем интересовался ПСЖ, а Манчестер Юнайтед даже делал предложение нидерландцам по трансферу вингера.

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Заметим, что в прошлом сезоне Нерес сыграл за Аякс 50 поединков во всех турнирах, в активе вингера 12 голов и 15 результативных передач.

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Аякс Аякс Нидерланды Давид Нерес Давид Нерес
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