Аякс продал Торино центрального защитника Перра Схюрса, сообщает официальный сайт клуба. Стороны договорились о компенсации в размере 9 миллионов евро, еще 2 млн могут уехать в Амстердам в виде бонусов.

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Схюрс будет выступать за Торино под 3 номером. В Италии его видят заменой перешедшему в Ювентус Бремеру. Срок контракта Торино не разглашает.

22-летний центральный защитник отыграл за Аякс 92 матча, имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов. Амстердамцы приобрели его 4 года назад за два миллиона.