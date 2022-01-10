Аякс принял условия Шахтера относительно своего полузащитника Давида Нереса, сообщает Meta Ratings.

Шахтер может подписать игрока сборной Молдовы

Переговоры вышли на финишную прямую – сделку планируют закрыть уже в ближайшее время. Сам футболист может даже успеть присоединиться к "горнякам" на первом сборе в Турции. Трансфер 24-летнего игрока обойдется Шахтеру в 15 млн евро.

К слову, ранее амстердамцы требовали за Нереса не менее 20 млн евро, хотя он перестал регулярно попадать в состав команды. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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