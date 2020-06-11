Аякс представил новый комплект формы на следующий сезон

Нынешний сезон чемпионата Нидерландов досрочно завершен, а потому клубы могут спокойно готовиться к следующему розыгрышу.

Аякс на своем официальном сайте представил новую гостевую форму для сезона 2020/21.

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Экипировка разработанна в голубых цветах со стильным орнаментом. Традиционно, амстердамцы изготовили новую форму совместно с известным брендом Adidas.

Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил досрочно завершить внутренний чемпионат без определения победителя, хотя на момент остановки соревнований Аякс лидировал в турнирной таблице.

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