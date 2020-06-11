toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ

Аякс представил новый комплект формы на следующий сезон

13:37 52 Читати українською
Аякс представил новый комплект формы на следующий сезон
Донни ван де Беек / Фото ФК Аякс

Нынешний сезон чемпионата Нидерландов досрочно завершен, а потому клубы могут спокойно готовиться к следующему розыгрышу.

Аякс на своем официальном сайте представил новую гостевую форму для сезона 2020/21.

Манчестер Юнайтед готовит солидное предложение для звезды Аякса

Экипировка разработанна в голубых цветах со стильным орнаментом. Традиционно, амстердамцы изготовили новую форму совместно с известным брендом Adidas.

Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил досрочно завершить внутренний чемпионат без определения победителя, хотя на момент остановки соревнований Аякс лидировал в турнирной таблице.

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

.

blog_ava
Суркис: В УАФ очень бились, чтобы я не пришел на стадион – говорят, даже пили шампанское
08:00
337
Теги
Аякс Аякс Нидерланды Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
58
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук