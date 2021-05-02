Третий комплект формы Аякса на сезон-2021/22 будет посвящен легендарному музыканту Бобу Марли и его песне "Three Little Birds", сообщает Footy Headlines.

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Футболка амстердамского клуба будет выполнена в черном цвете. На плечах расположатся три полоски, выполненные в фирменных цветах ямайского музыканта – зеленом, желтом и красном. На спине будут размещены изображения трех разноцветных птиц, что является отсылкой к вышеупомянутой песне исполнителя.

К слову, Боб Марли любил футбол. Песня "Three Little Birds" – гимн болельщиков Аякса. Песню регулярно включают на стадионе клуба.

Напомним, техническим спонсором нидерландцев является немецкая компания Аdidas.

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