Аякс подписал лучшего бомбардира Фейеноорда
19:22 - Читати українською
Полузащитник Стивен Бергейс переехал в Амстердам.
Аякс усилил атакующую линию опытным игроком Стивеном Бергейсом, сообщает официальный сайт клуба.
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29-летний полузащитник подписал контракт с амстердамским клубом до лета 2025-го. В прошлом сезоне Стивен сумел стать одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом Фейеноорда, отметившись 21 голом и 16 результативными передачами.
По информации transfermarkt, Аякс заплатил за новичка 5,5 млн евро.
Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря
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