Аякс на своем официальном сайте объявил о подписании Оскара Глуха. Он поставил подпись под пятилетним контрактом – до 30 июня 2030 года и будет выступать под десятым номером. Сумма трансфера составила 14,75 миллионов евро, однако с учетом бонусов может вырасти до 17,25 миллионов евро.

Судаков возглавил рейтинг самых дорогих хавбеков вне топ-5 лиг мира

В услугах игрока была заинтересована Рома, но амстердамцы обошли римлян.

В феврале Международный центр спортивных исследований CIES обнародовал рейтинг самых дорогих хавбеков вне топ-5 лиг мира, и Глух занял в нем шестое место (на первой строчке оказался Георгий Судаков).

Напомним, что в прошлом сезоне РБ Зальцбург с Глухом в составе остановил киевское Динамо в шаге от выхода в основной этап Лиги чемпионов (счет в противостоянии – 1:3 в пользу австрийцев), опустив подопечных Александра Шовковского в Лигу Европы.

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