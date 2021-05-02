Спортивный директор Аякса Овермарс лаконично прокомментировал будущее голкипера в составе чемпиона Нидерландов.

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"Думаю, очень вероятно, что он покинет команду летом", – отметил Овермарс в комментарии NOS. Интересно, что ранее Аякс намеревался удержать звездного голкипера, который получил дисквалификацию до февраля в 2022-м из-за проваленного допинг-теста.

Добавим, что Онана пользовался большим спросом перед допинг-скандалом – на голкипера охотились Милан, Челси, Барселона и Боруссия Д. Аякс оценивал своего лидера в 25 млн евро.

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