Аякс хочет получить за своего вингера Давида Нереса большую сумму, чем ту, которую предложили "горняки".

Шахтер предложил 15 млн евро за Нереса, однако Аякс ответил отказом, утверждает UOL Esporte. Впрочем, надежды "горняков" подписать бразильца остаются реальными.

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Отмечается, что амстердамцы хотят выручить за вингера не менее 20 млн евро, хотя Нерес перестал регулярно попадать в состав команды. К тому же Аякс намерен продать игрока в текущее трансферное окно.

Добавим, что Давид сыграл в 22 матчах за амстердамцев во всех соревнованиях, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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