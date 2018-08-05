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Аякс отказал Роме в продаже Нереса – Марлос еще имеет шансы на переезд в Рим

06:00 6 Читати українською
Аякс отказал Роме в продаже Нереса – Марлос еще имеет шансы на переезд в Рим
Давид Нерес / соцсети

Амстердамский Аякс отклонил предложение Ромы по хавбеку Давиду Нересу. Полузащитник Шахтера Марлос все еще может стать игроком "волков".

Полузащитник Аякса Давид нерес не станет игроком Ромы. По информации AS, амстердамцы отклонили предложение "волков" в 40 млн евро.

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Ранее сообщалось, что альтернативой Нересу является футболист Шахтера Марлос. Именно на нем римляне могут сосредоточить свое внимание.

В сезоне 2017/2018 нерес сыграл в 37 матчах и забил 14 голов.

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Контракт Марлоса завершается летом следующего года. В этом сезоне украинец бразильского происхождения уже успел забить 1 гол.

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Италия Трансферы Давид Нерес Давид Нерес Трансферы чемпионата Украины Рома Рома Аякс Аякс Марлос Марлос Шахтер Шахтер
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