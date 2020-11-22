Амстердамцы без проблем разобрались с Хераклесом (5:0) и продолжают лидировать в чемпионате Нидерландов. Роскошным забитым мячом отметился Давид Нерес.

Чемпионат Нидерландов, 9 тур

Аякс – Хераклес – 5:0

Голы: Траоре, 6, Нерес, 29, Лабиад, 36, 77, Тадич, 57

Украшением поединка стал гол Давида Нереса, забитый в середине первого тайма. Бразилец пушечным ударом в касание из-за пределов штрафной едва не порвал сетку ворот на Амстердам-Арене. Счет стал 2:0, а затем аяксиды отгрузили андердогу еще 3 мяча. В итоге, 5:0.

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Аякс в 9-ти турах Эредивизи забил в ворота соперников 37 голов, пропустив всего 5. Команда Эрика тен Хага набрала 24 очка из 27 возможных и возглавляет турнирную таблицу.

Аякс – Хераклес: видео голов и обзор матча