Амстердамцы вопреки всем современным тенденциям в дизайне решили вернуть исторический логотип, который Аякс использовал с 1928-го по 1991 год. Это произойдет с начала сезона 2025/26, информирует пресс-служба клуба.

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"18 марта Аякс будет праздновать свое 125-летие. Торжественные события будут включать объявление о возвращении классического логотипа. Мы знаем, что большинство наших болельщиков лелеяли это желание годами, и мы почувствовали, что наше 125-летие – идеальный момент, чтобы вернуть классический логотип нашим фанам и себе. Кроме того, история показала, что мы достигаем лучших результатов, когда остаемся верными ДНК Аякса", – отметил генеральный директор клуба Менно Гилен.

К слову, с этим изображением на футболке амстердамская команда четыре раза играла в финале Кубка европейских чемпионов, выиграв три из них. У нового лого по одной победе и поражению в финале Лиги чемпионов.

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