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Аякс официально продлил контракт с 36-летним Хунтелааром

20:34 18 Читати українською
Аякс официально продлил контракт с 36-летним Хунтелааром
Клас-Ян Хунтелаар / Фото ФК Аякс

Легенда Аякса Клас-Ян Хунтелаар продолжит защищать цвета амстердамского клуба.

Клас-Ян Хунтелаар подписал новый контракт с Аяксом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение о сотрудничестве с форвардом рассчитано на 1 год. Напомним, 36-летний игрок защищает цвета амстердамцев с 2017-го. Ранее он выступал за Аякс в 2006-2008 годах.

В досрочно завершенном сезоне чемпионата Нидерландов Хунтелаар провел 18 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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